В США Административно-бюджетное управление Белого дома обнародовало документы относительно задержек военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа. Документы были обнародованы по запросу правозащитной организации American Oversight, сообщается на ее сайте.

"Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Опубликованные документы представляют собой электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора Белого Дома по вопросам национальной безопасности Майкла Даффи.

В частности, одно письмо от Даффи было получено в день звонка президента Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля.

По данным правозащитников, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" Белого Дома в течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи в Washington Examiner о военной помощи Украине.

Ранее "Страна" писала о заявлении Елены Зеркаль о том, что украинская власть узнала о заморозке военной помощи США практически сразу и скрывала это от общественности.

Также мы сообщали, что Пристайко завил, что Германия отказала Украине в военной помощи.