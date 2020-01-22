В Европейской федерации журналистов поддержали общее возмущение коллег из Национального союза журналистов Украины в вопросе проекта закона о дезинформации, который допускает государственное вмешательство в журналистскую профессию и ограничивает права работников СМИ.

Заявление опубликовано на сайте Европейской федерации журналистов (ЕФЖ). По словам генерального секретаря ЕФЖ Рикардо Гутьерреса, правительство должно соблюдать право журналистов на саморегулирование и самостоятельность и создавать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства. Поэтому Европейская федерация журналистов решительно отвергает предложение авторов законопроекта.

Приводим текст заявления европейских журналистов полностью:

"20 января 2020 года, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало текст проекта закона о борьбе с дезинформацией и регулирования деятельности СМИ. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, закон имеет целью противостоять российской дезинформации. Однако журналистское сообщество считает, что эта инициатива, вероятно, будет использована как инструмент для травли украинских журналистов. В частности, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) предупреждает, что закон сделает возможным государственное вмешательство в журналистскую профессию и ограничит права работников СМИ.

Документ определяет новые правила регулирования СМИ и журналистской деятельности. Законодатели хотят предусмотреть уголовное обвинение за дезинформацию с огромными штрафами (до 350 000 евро) и 7 годами заключения. "Если этот закон будет принят, журналистам потребуется иметь профессиональную пресс-карту от организации, которая финансируется государством (Ассоциация профессиональных журналистов Украины); контент СМИ будет контролировать Специальный уполномоченный, который будет осуществлять политику штрафов, блокировок и санкций; будет введен Индекс доверия, основанный на критериях, разработанных Специальным уполномоченным; статус профессионального журналиста будет предоставляться и изыматься в соответствии с Кодексом журналистской этики; средства массовой информации будут обязаны публиковать всю официальную идентификационную информацию о себе", - объясняет председатель НСЖУ Сергей Томиленко, предупреждая о возможных последствиях такого тотального контроля для основных прав и свобод.

"Правительство должно строго соблюдать журналистское саморегулирование и самостоятельность. Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов своих прав. Европейская федерация журналистов решительно отвергает любые предложения, в которых говорится о том, что государство будет регулировать журналистскую деятельность и сможет накладывать какие-либо ограничения на журналистов", - отреагировал Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

Проект закона публично дискутировался между председателем НСЖУ Сергеем Томиленко и министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянским во время презентации 17 января. "Этот закон является разрешением для государства вмешиваться в деятельность украинских журналистов. Лицензирование журналистской деятельности путем выдачи специальных пресс-карточек не имеет ничего общего с борьбой против российской агрессии. Приоритетом украинских чиновников должно быть обеспечение физической безопасности и экономической независимости журналистов. Мы еще не увидели никаких результатов деятельности правительства в этих направлениях", - сказал Сергей Томиленко. НСЖУ, в свою очередь, открыто выступает против этого законопроекта.

Напомним, законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Радой Украины в марте 2020 года.

Как сообщала "Страна", Минкульт хочет позволить всем подряд инициировать проверки журналистов.

Ранее "Страна" писала о том, что годовое финансирование Союза журналистов Украины обойдется госбюджету в три раза больше зарплаты замглавы Минкульта.