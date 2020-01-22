Бывший редактор "24 канала" Елена Трибушная, которая должна была возглавить информационное вещание государственного телеканала для неподконтрольных территорий, запускаемый на базе UA|TV, заявила, что не будет принимать участие в проекте. По ее словам, она уходит, так как видит этот проект не так, как другие его руководители.

Об этом она сообщила в среду, 22 января, на своей странице в Facebook.

По ее словам, она по-прежнему считает, что что на Донбассе нужно только проукраинское ТВ.

"Антиукраинского там хватает, благодаря и российским пропагандистам, и украинским теле- и youtube-каналам, преследующим единственную цель – дорваться до власти. А после кодировки спутников проукраинского ТВ там не останется в принципе. Останутся каналы Путина и местами каналы кума Путина (глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук - Ред.)", - отметила она.

Трибушная добавила, на Донбассе нет нормальной информации ни о событиях и ситуации в Украине, ни о том, что происходит на самих оккупированных территориях "из-за цензуры в местных так называемых СМИ, пропаганды российского ТВ и манипуляций украинских каналов, спонсируемых все тем же Кремлем". Поэтому, как считает журналист, транслировать "нормальный украинский контент" на 80% оккупированных территорий (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад.

"Насколько я понимаю, это было возможно. Но раз уж только сейчас нашлась так называемая политическая воля, то лучше поздно, чем никогда. Независимо от того, по какому плану будут развиваться события на Донбассе дальше – А, Б или по плану, которого нет", - написала она.

Свой отказ от участия в запуске государственного телеканала Трибушная объяснила разногласиями с новыми руководством проекта, однако подробности не сообщила.

"Я верю в идею министра Володимир Бородянский вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображением подробностей не будет", - резюмировала журналист.

Напомним, 3 января стало известно, что в Украине с февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, нужно ли создавать государственный телеканал для "борьбы за умы" Донбасса, Крыма и России.