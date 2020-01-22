11 человек скончались в результате осложнений, спровоцированных гриппом, с начала эпидемиологического сезона в Украине. Об этом сообщил Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в целом, с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом переболело 6,2% населения Украины, 67,113 тысяч человек госпитализированы, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет.

Также в Центре общественного здоровья напомнили основные симптомы гиппа и ОРВИ.

Напомним, за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн украинцев, было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла более, чем на треть.

Также мы сообщали, что в Украине начали закрывать школы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.