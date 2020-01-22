Харьковский горсовет рассмотрит вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова. До этого мэрия пыталась оставить за проспектом имя советского маршала, но проиграла суд.

Об этом говорится в распоряжении мэра Харькова Геннадия Кернеса от 20 января, текст которого опубликован на официальном сайте горсовета.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - говорится в распоряжении.

В соответствии с документом, отдел по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды должен подготовить проект представления в горсовет о переименовании проспекта Григоренко, информационную справку о Жукове, а также обобщить замечания и предложения, поступивших в ходе общественного обсуждения, а департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов города - подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.

Контроль над выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

Напомним, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона о денационалиазции. Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

А сентябре Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный активистами и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура. В частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября 2019 года Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.

Напомним, что преемник Вятровича заявлял, что Харьков не может назвать проспект именем Георгия Жукова

Апелляционный суд оставил в силе решение об отмене переименования проспекта Жукова в Харькове