Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине после прихода циклона
В четверг, 23 января, на большей части Украины прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Только в западных областях днем - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также синоптики предупреждают о гололодице на дорогах. Ожидается северо-западный ветер, 7-12 м / с порывами 15-20 м / с.
Температура воздуха в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах - до 9 градусов ниже ноля. Теплее всего дне будет в Одесской области, где обещают до +6.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.
Также мы сообщали, что появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.
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