В четверг, 23 января, на большей части Украины прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Только в западных областях днем - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также синоптики предупреждают о гололодице на дорогах. Ожидается северо-западный ветер, 7-12 м / с порывами 15-20 м / с.

Температура воздуха в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах - до 9 градусов ниже ноля. Теплее всего дне будет в Одесской области, где обещают до +6.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.

Также мы сообщали, что появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.