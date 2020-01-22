В президентской резиденции под Киевом убивают редких животных. У Зеленского охоту отрицают. Фото
На территории президентской резиденции около села Залесье Броварского района Киевской области охотники убивают редких животных, игнорируя действующий запрет. В Офисе президента незаконную охоту отрицают.
Об этом заявил директор общественной организации Киевский эколого-культурный центр эколог Владимир Борейко на сайте организации.
Как он отметил, в лесу повсюду валяются туши убитых животных, которые обгладывают собаки.
"10 лет назад президент Виктор Ющенко подписал указ о создании там национального парка, но следующая власть Януковича-Порошенко-Зеленского этот указ не выполнила. И что бы ни писал нам первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов, что, якобы, охоты сейчас там нет, это все ложь. Каждую субботу- воскресенье в районе заповедника в Залесье охотятся несколько десятков охотников", - написал он.
Борейко поведал, что 5 января 2020 года был в Залесье и лично слышал более 40 выстрелов.
"Охотятся с облавных вышек, которых в Залесье около сотни, и с индивидуальных вышек. Охотники стреляют по животным будучи пьяными, поэтому делают много подранков, которые потом погибают. Посмотрите на эти обглоданные бродячими собаками туши диких животных. Здесь не только олени, но и лось, который сейчас занесен в Красную книгу", - рассказал эколог.
Также он опубликовал фото официального ответа первого заместитель руководителя Офиса Президента Трофимова о том, что сейчас в "Залесье" не охотятся.
Ранее сообщалось, что у Нестора Шуфрича рассказали о его охоте на африканских животных.
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