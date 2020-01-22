На территории президентской резиденции около села Залесье Броварского района Киевской области охотники убивают редких животных, игнорируя действующий запрет. В Офисе президента незаконную охоту отрицают.

Об этом заявил директор общественной организации Киевский эколого-культурный центр эколог Владимир Борейко на сайте организации.

Как он отметил, в лесу повсюду валяются туши убитых животных, которые обгладывают собаки.

"10 лет назад президент Виктор Ющенко подписал указ о создании там национального парка, но следующая власть Януковича-Порошенко-Зеленского этот указ не выполнила. И что бы ни писал нам первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов, что, якобы, охоты сейчас там нет, это все ложь. Каждую субботу- воскресенье в районе заповедника в Залесье охотятся несколько десятков охотников", - написал он.

Борейко поведал, что 5 января 2020 года был в Залесье и лично слышал более 40 выстрелов.

"Охотятся с облавных вышек, которых в Залесье около сотни, и с индивидуальных вышек. Охотники стреляют по животным будучи пьяными, поэтому делают много подранков, которые потом погибают. Посмотрите на эти обглоданные бродячими собаками туши диких животных. Здесь не только олени, но и лось, который сейчас занесен в Красную книгу", - рассказал эколог.

Также он опубликовал фото официального ответа первого заместитель руководителя Офиса Президента Трофимова о том, что сейчас в "Залесье" не охотятся.

Ранее сообщалось, что у Нестора Шуфрича рассказали о его охоте на африканских животных.

Также мы писали, что охотники на внедорожниках хотели пристрелять оружие в Чернобыльской зоне отчуждения и попались пограничникам.