Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива написал заявление в полицию о сегодняшнем нападении на него в киевском ресторане на Крещатике. Нардепа избили в ресторане "Мокко" во время обеда.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, народный депутат обратился с заявлением о получении телесных повреждений в правоохранительные органы.

На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. "Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

В свою очередь Кива на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что нападению предшествовали угрозы.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому", - написал он.

Илья Кива также прикрепил к своему посту скрины переписки с неприятелем и его аккаунт в соцсети, где Михаил Майман открыто говорит о том, что объявил своеобразный флешмоб по отношению к нардепу: "сегодня Илье Киве наплевал в рот. новый флеш моб. Наплюй Киве в рот. Всем хорошего дня", - так выглядит одно из заявлений напавшего на Киву.

Фото, скриншоты: facebook.com/kivailya

На данный момент данные о происшествии внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена правовая квалификация происшествия.

Как сообщала "Страна", осужденный за изнасилование "слуга народа" Иванисов категорически отказался сдавать мандат нардепа.

Ранее прокуратура открыла дела по заявлениям двух нардепов из "Голоса", сообщившим об угрозе их жизней.