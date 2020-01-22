На территории аннексированного Крыма собираются запустить телепередачу и издавать газету на украинском языке, якобы в целях его популяризации. По словам местных "властей", украинский язык является одним из государственных в регионе.

Об этом заявил председатель так называемого "комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрий Гемпель.

По его словам, для популяризации украинского языка на полуострове проведут форум, круглые столы и выставки.

"Выход газеты и программы на украинском языке должен быть востребован гражданами украинского происхождения, проживающими на территории республики. Безусловно, эта инициатива будет поддержана на уровне Государственного совета Республики Крым, правительства – исполнительной власти", - заявил Гемпель.

Ранее сообщалось, что крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание из-за недостатка финансирования.

Также мы писали, что трансляцию государственного канала для Донбасса распространят на Крым.