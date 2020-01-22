Сегодня, 22 января, завязалась интрига вокруг гипотетической встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина на полях форума по Холокосту. Мероприятие, которое посетят оба лидера, состоится 23 и 24 января в Израиле.

Причем сразу пошли слухи о встрече двух президентов, которые прокомментировали официально и Киев, и Москва.

Разбирались, будет ли встреча Зеленского и Путина в Израиле.

Первые слухи и реакция Украины

Изначально сообщение о возможных переговорах президентов Украины и России сообщил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где ж еще им встречаться", - написал журналист.

Вскоре по этому поводу выступил Офис президента Зеленского. Представители Зе отметили, что встреча "пока не запланирована". Но не исключили, что будет личное общение на полях форума.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - указали в Офисе президента Зеленского.

Что заявили в России

Следом появился пост в телеграм-канале "Пул №3", который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он сообщал, что Путин не будет встречаться с Зеленским из-за насыщенного графика.

"Никаких двусторонних встреч в Иерусалиме с лидерами других государств (а их там будет более 40) у Путина не планируется. Программа визита настолько насыщена мероприятиями, что на это нет времени. Запросы на общение поступали, в том числе и от Зеленского, но "из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны". Хотя формально российская сторона никому не отказывала. Возможно, произойдет "общение на ногах", - сообщал телеграм-канал.

И финально по теме выступил помощник президента России Юрий Ушаков. Он заявил, что у Путина не будет двусторонних встреч с главами других стран, в том числе с Зеленским.

При этом Ушаков добавил, что предложения о встрече поступали: и от Зеленского, и от других лидеров. "Возможно только общение "на ногах", - рассказал помощник Путина.

Формат "на ногах" означает, что если политики встретятся в холле, то перебросятся парой слов. Как правило, это просто расширенное приветствие, которое больше для соблюдения этикета и совсем не для обсуждения серьезных тем.

Почему в Кремле не хотят встречи

Версию Кремля о том, что Банковая запрашивала встречу с Путиным, у Зеленского не опровергали.

Владимир Зеленский после своего избрания всеми силами планомерно инициирует диалог с Владимиром Путиным. Сам звонит ему по телефону по рабочим вопросам (это было уже неоднократно), сам звонит в канун Нового года (невзирая на то, что днем ранее президент России игнорирует его и даже не отправляет поздравительную телеграмму).

Поведение Зеленского объяснимо. В первую очередь украинские граждане, избравшие Зе президентом, хотят мира. И один из главных путей для достижения этого, по их мнению, - переговоры с Путиным (что подтверждается социологией).

То есть, чем чаще Зеленский будет говорить по телефону или при личной встрече с Путиным, тем дольше будет поддерживаться настрой, что Зе исполняет предвыборные обещания.

Путин это отлично понимает. Неслучайно он долго оттягивал встречу уже с Зеленским, обставляя ее множеством условий. Хотя не и не отказывался говорить с ним по телефону.

В то же время в Кремле уже давно исповедуют постулат, что процедурные вопросы вроде обмена пленными можно решать и на уровне Трехсторонней контактной группы. А встречаться нужно, если этот разговор выведет на более серьезные подвижки по Донбассу - разведение войск по всей линии фронта, выборы, особый статус Донбасса.

Однако Украина двигаться по этим вопросам в рамках Минских соглашений не хочет и требует сначала передать ей неконтролируемый участок украино-российского кордона. То есть в этом вопросе позиция Зеленского совпадает с позицией Порошенко. С которым Путин отказывался встречаться с 2016 года.

Ранее в Париже Зеленский и Путин условились, что в следующий раз встретятся в Берлине через четыре месяца (то есть в начале апреля этого года).

Однако в ходе пресс-конференции 19 декабря Путин был уже менее оптимистичен относительно новых переговоров: "...Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будет позитивные изменения. Наши партнеры не хотят разведения по всей линии. Есть и позитивные, и есть вещи, которые настораживают. Продолжение в нормандском формате должно быть".

И буквально вчера, 21 января, министр обороны Украины закрепил этот же тезис: Киев не хочет разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе. "Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал Андрей Загороднюк.

Вероятно, именно такие заявления, поступающие из Киева, - еще одна из причин, почему 23 или 24 января Путин не торопится встречаться с Зеленским в Израиле.

При этом она не исключается в менее обязательном формате, чем двусторонний.