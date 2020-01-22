В Малайзии отменили смертный приговор, вынесенный украинцу Роману Золотареву. Об этом на своей странице в соцсети написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Известно, что Роман Золотарев - экс-участник телешоу "Х-фактор" и "Битва хоров". До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

"Уже в апреле 2017 должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 Высший суд м.Шах-Алам, приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение)", - написала в соцсети Денисова.

По ее словам, сразу после вынесения приговора к ней обратился отец Романа Золотарева и началась борьба за судьбу украинца.

"Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца", - пишет омбудсмен.

Также Денисова сообщила, что Роман Золотарев уже вернулся в Украину. В аэропорту его встретил отец.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Малайзии задержали судно с украинскими моряками.

Также мы сообщали, что Малайзия недовольна результатами расследования крушения MH17.