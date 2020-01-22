У президента России Владимира Путина не будет двусторонних встреч с главами других стран, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что подобные предложения поступали от Зеленского и других, у Путина отрицают планы подобных встреч. Возможно только общение "на ногах".

Об этом сообщил в среду, 22 января, помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии "РИА-Новости".

"Никаких двусторонних встреч в Иерусалиме с лидерами других государств (а их там будет более 40) у Путина не планируется. Программа визита настолько насыщена мероприятиями, что на это нет времени. Запросы на общение поступали, в том числе и от Зеленского, но "из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны".

При этом Ушаков уточнил, что на запрос Зеленского никто не отказывал. Также стало известно, что Путина в ходе поездки в Израиль будет сопровождать только глава МИД Сергей Лавров, а также представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.

Как сообщала "Страна", в Офисе президента Владимира Зеленского не исключили встречу с Путиным в Израиле и отметили, что темой разговора может стать дальнейший обмен удерживаемыми лицами.

Первым о возможной встрече Зеленского с Путиным на полях саммита в Израиле сообщил главред "Эхо Москвы". При этом встреча возможна только 23 января. Это единственный день, когда Путин будет в Израиле. Лидер РФ примет участие не только в форуме Холокоста, но и встретится на Западном берегу с Махмудом Аббасом, а также откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер.