НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав наблюдательного совета компании. В состав правления включили директора по юридическим вопросам Ярослава Теклюка, финансового директора группы Петера ван Дрила, а также исполнительного директора по трансформации группы Отто Ватерландера.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Структуру правления покинули: член правления компании Юрий Колбушкин и гендиректора АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко. Таким образом, в настоящее время правление "Нафтогаза" состоит из пяти человек. Председателем правления остался Андрей Коболев. Его первым заместителем является Сергей Перелома, а также новоизбранные члены правления – Теклюк, ван Дрил и Ватерландер.

В сообщении "Нафтогаза" говорится, что изменения в структуре наблюдательного совета должны повысить эффективность и продуктивность акционера.

Напомним, должность финансового директора группы "Нафтогаз" занял топ-менеджер компании Shell Ван Дрил Петрус Стефанус. Он будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, а также определение финансовой политики, принципов и процедур компании.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Гончарука пересмотреть астрономические премии руководства "Нафтогаза".

Ранее "Нафтогаз" назвал контракт о транзите с "Газпромом" самым выгодным в истории Украины, но отказался от прямых закупок газа.