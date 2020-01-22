"Начали хорошую традицию". Возле Рады в День соборности впервые подняли флаг Украины
Возле Верховной Рады впервые прошла торжественная церемония поднятия госфлага Украины по случаю Дня Соборности. Парламентарии хотят сделать мероприятие ежегодным.
Об этом 22 января сообщает пресс-служба Рады в Facebook.
"Начали хорошую традицию", - говорится в сообщении. Там также приводят слова первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука по этому поводу: "Для того чтобы начать такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в украинском государстве, мы вышли с инициативой, чтобы начать поднятие государственного флага Украины возле здания Верховной Рады Украины".
Напомним, что Стефанчук заявил, что Рада разработает и примет закон о госсимволах.
Также мы писали о том, что в День Соборности Зеленский, Гончарук и Стефанчук принесли цветы к памятнику Кобзарю и Грушевскому.