Возле Верховной Рады впервые прошла торжественная церемония поднятия госфлага Украины по случаю Дня Соборности. Парламентарии хотят сделать мероприятие ежегодным.

Об этом 22 января сообщает пресс-служба Рады в Facebook.

"Начали хорошую традицию", - говорится в сообщении. Там также приводят слова первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука по этому поводу: "Для того чтобы начать такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в украинском государстве, мы вышли с инициативой, чтобы начать поднятие государственного флага Украины возле здания Верховной Рады Украины".

Напомним, что Стефанчук заявил, что Рада разработает и примет закон о госсимволах.

Также мы писали о том, что в День Соборности Зеленский, Гончарук и Стефанчук принесли цветы к памятнику Кобзарю и Грушевскому.