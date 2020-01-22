Судя по метеорологическим данным по состоянию на среду, 22 января, зима все еще не пришла в украинскую столицу. Обсерватория им. Бориса Срезневского подготовила архивные данные метеорологических наблюдений за 22 января 1919 года (День соборности Украины - Ред.). Тогда зимний сезон был намного холоднее нынешнего, который проходит под сильным влиянием глобального потепления.

"Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 ° С. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 ° С, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 ° С. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м / с (7 км / ч), выпадал небольшой снег", - говорится в сообщении столичного исследовательского центра.

Отметим, что 22 января - это 53-й день календарной зимы. Всего эта зима продлится по календарю 91 день.

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