В Украине 23 января атмосферный фронт северного циклона уменьшит свое влияние в западных и северных областях страны, избавив эти территории от осадков. Вероятность дождя или мокрого снега в четверг ожидается в восточных областях, в центе и местами - на юге Украины.

Прогноз на ближайшие сутки опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Специалист сообщает, что ветер ожидается северо-западного направления, сильный и порывистый Температура воздуха в течение суток ожидается около нуля. В Карпатах ночью ожидаются морозы до -3...-8 градусов.

В Киеве ночью 23 января ожидается небольшой мокрый снег, завтра днем ​​осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами сильные порывы до 15-18 м/с. "Не задерживайтесь под старыми ветвистыми деревьями, билбордами и конструкциями", - советует синоптик.

Температура воздуха ночью и днем ​​около нуля. Кому будет холодновато, потепление придет в конце недели и со следующего понедельника, 27 января.

Северный циклон отступает. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Как сообщала "Страна", 22 января в большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южные регионы попытаются ограничиться плотной облачностью.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине морозы ударят сразу после Рождества. Однако в большинстве областей стоит настолько теплая погода, что под Киевом расцвела сакура, а во Львове распустилась калина и зацвела магнолия.