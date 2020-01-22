Депутаты Верховной Рады Украины на следующей неделе рассмотрят во втором чтении законопроект о рынке земли. Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что каждый гражданин будет решать самостоятельно, продавать права на пользование землей или отдать ее во временное пользование.

"По поводу рынка земли, это будет одним из вопросов на следующей сессии. Когда он будет? Когда будет завершено понимание с решением комитета. Как только оно будет, я думаю, он сразу будет вынесен в зал, потому что мы не отказываемся от идеи рынка земли", - приводит слова Стефанчука канал 112.

"Мы хотим открыть рынок земли, и мы это сделаем", - добавил первый вице-спикер.

Видео: YouTube/ 112 Україна

Ранее мы писали о том, что под дом президента Украины Владимира Зеленского приехали аграрии с требованием провести референдум касательно рынка земли.

Напомним, что "Страна" подробно писала о том, как был изменен законопроект о рынке земли ко второму чтению и какие нововведения там появились.