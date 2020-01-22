Вероятно вскоре американская наследница бизнес-империи Hilton Пэрис Хилтон все же станет владелицей расположенного в Закарпатье комплекса "Дереневская Купель", поскольку нынешние собственники санатория выполнили поставленные Хилтон условия для завершения сделки. В частности, они построили на территории комплекса вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает 24tv.ua.

Переговоры о покупке курорта на Закарпатье Пэрис Хилтон ведет с лета 2019 года. Тогда же она выставила дополнительные условия, на выполнение которых потребовалось несколько месяцев. Американка рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемки нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ.

Известно, что обычно в апреле в "Дереневской купели" начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки стартовали именно в этот момент. Всего в ботаническом саду "Дереневской купели" собрано более пяти тысяч уникальных сортов и видов растений со всего мира. Учитывая этот факт, съемки в комплексе - частое явление. Например, в 2017 году в "Дереневской купели" снимали телепроект "Холостяк".

Фото: 24tv.ua

Сценарий нового реалити-шоу Пэрис Хилтон пока держит в секрете. Съемки - не единственный ивент, который она планирует провести в Украине. В планах американки - организация представительского международного конкурса красоты. Сначала звезда рассматривала две локации для проведения конкурса - Киев и Закарпатье. Теперь, учитывая строительство в комплексе вертолетной площадки, двухуровневого паркинга и "Пассажа", она склоняется к проведению ивента в "Дереневской купели".

Курорт на Закарпатье - не единственная покупка, которую хочет сделать в Украине Пэрис Хилтон. Она также заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Свой выбор американка остановила на резиденции за 4,5 миллиона долларов в самом дорогом доме Киева - элитном жилом пространстве Linden, расположенном на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью 556 квадратных метров.

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