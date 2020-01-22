СМИ сообщили, что главного редактора российского телеканала RT Маргариту Симоньян положили в реанимацию. Журналистка была госпитализирована в институт имени Н.В. Склифосовского. Сама же Симоньян отрицает, что попала туда с сердечным приступом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, она почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем.

По информации "Московского комсомольца", скорую помощь вызвали к зданию администрации президента России на Старой площади в Москве. Главному редактору RT назначили обследование, уточнили в издании.

Позже в Telegram-канале Симоньян появилось сообщение о том, что "у нее нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у нее нет сердца".

В июне 2019 года беременная Симоньян была госпитализирована после эфира на радиостанции "Эхо Москвы". Перед этим журналистка встретилась с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Тогда Симоньян несколько дней провела под присмотром медиков из-за угрозы для дальнейшего развития плода. В октябре 2019 года главный редактор телеканала родила дочь, которую назвали Маро.

Ранее сообщалось, что режиссер культовой "Ассы" Сергей Соловьев попал в реанимацию.

Также мы писали, что зам Кличко попал в реанимацию после того, как его избили неизвестные.