Украина заняла 78 позицию в ежегодном рейтинге "Индекс демократии", оставив за собой статус "гибридной демократии". Наша страна поднялась с 84 места в рейтинге, которое занимала в 2018 году. Всего в рейтинге 167 позиций. Таким образом, результат Украины в 2019 оказался на 0,21 выше, чем в 2018 году.

Ежегодный рейтинг был опубликован в издании The Economist.

Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов. С 2006 по 2010 год Украина принадлежала к категории "несовершенных демократий", однако в 2011 спустилась к "гибридной". В статусе "гибридной демократии" находятся Албания, Молдова, Грузия, Уганда, Турция.

Российская Федерация в рейтинге заняла 134 место и отнесена к "авторитарным режимам". В этой группе также находятся Ангола, Катар, Оман, Куба, КНР, Иран, Узбегистан. Замыкает рейтинг Северная Корея.

При этом Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Британия, Австрия, Коста Рика отнесены к "полным демократиям".

Отметим, что в ежегодном опросе оценивается состояние демократии в 167 странах на основе пяти показателей - избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы. Общий показатель демократии в мире в 2019 году составляет 5,44 балла. Этот показатель оказался самым низким с 2006 году. Всего 22 страны, в которых проживает 430 миллионов человек, были признаны EIU "полными демократиями". Между тем более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.

Рейтинг демократии. Фото: economist.com

Как сообщала "Страна", по результатам опроса группы Рейтинг, половина украинцев считает, что зажиточность важнее демократии.

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Половина украинцев считает, что зажиточность важнее демократии - опрос