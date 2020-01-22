В ресторане в центре Киева произошла стычка с участием народного депутата Ильи Кивы. Инцидент случился в ресторане MOCCO по адресу Крещатик, 15/4.

Как узнала "Страна", сегодня в 11:00 Кива встречался с товарищами из Днепра в ресторане во время чего услышал оскорбление в свою сторону от одного из посетителей, которым оказался атошник по имени Михаил Майман. В результате Кива получил удар в лицо.

Кива описал нам реконструкцию событий. "В 11:00 я заехал в ресторан, чтобы встретиться с товарищами из Днепра. Я сидел спиной. И услышал "Кива, пид@р, иди сюда!". Я подошел, наклонился и сказал "Не ори, в ресторане дети". Он продолжил орать и ударил меня в лицо. Набежала охрана. "На вопрос, почему не дал сдачи, Кива ответил, что знал о планируемой провокации и не хотел ее усугублять. "Я вызвал полицию. Поехал, снял побои. Будем разбираться в суде", - рассказал нардеп.

Как выяснилось, ранее Майман в переписке с Кивой, которую нардеп прислал в редакцию "Страны", неоднократно оскорблял его и угрожал избить при встрече. Как рассказал нам Кива, Майман системно угрожал ему и его семье.

Отметим, что на Facebook Маймана также есть нелицеприятные высказывания в адрес Кивы.

"Этого мужика в свое время подтянуло СБУ. Он - конторский провокатор. В прошлом он занимался торговлей тяжелыми наркотиками, был "в разработке" (под наблюдением спецслужб - Ред.), и его зацепила Служба. Он подозревался в расстреле "Киевгорстроя" из гранатомета. Его постоянно использовали для грязной работы. Его задача - дискредитация. Он системно угрожал и записывал моих детей. Еще полгода назад я обращался с заявлением в Нацполицию. Он ездит на бронированном шестисотом "Мерседесе" с левыми номерами и с микроавтобусом сопровождения государственной охраны. Он выполняет задачу по дискредитации и системной провокации оппозиционных политиков", - заявил Кива Стране.

Напомним, что в прошлом месяце в Сумах было совершено нападение на нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко. Преступление было совершено двумя людьми в балаклавах.

Ранее "Страна" писала, что в декабре "слуга народа" Андрей Богданец, который подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.