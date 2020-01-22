Бывшего представителя президента в Крыму и уполномоченного Кабмина по делам ЕСПЧ Бориса Бабина подозревают в хищениях. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили ему подозрение.

Об этом Бабин написал в Facebook 22 января.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - Ред.) из-за моей деятельности на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ", - заявил он.

При этом Бабин отметил, что антикоррупционные органы не случайно выбрали для этого День воссоединения. "Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение эту расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - добавил он.

Фото: facebook.com

По данным УП, речь может идти о деле "Золотого мандарина". В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно. В материалах дела от 2018 года упоминается и правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ.

В 2015 году он (на тот момент должность занимал Бабин) получил от "Золотой мандарин ойл" предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга на более чем 38 миллионов гривень.

"Золотой мандарин" предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, на него согласился.

Следствие считает, что правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл" вопреки интересам службы" единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.

В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". После этого компания получила более 54 миллионов гривень.

В свою очередь "Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Уже в 2019 году глава САП Назар Холодницкий забрал дело "Золотого мандарина" у прокурора Сергея Козачины. По его словам, прокурор якобы еще с февраля 2018 года обещал выдвинуть подозрения по делу, а в апреле того же года должен был завершить расследование, но не сделал этого.

Напомним, что Бабин объявлял, что стал советником Данилюка.

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