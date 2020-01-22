Украинскими спикерами на Международном экономическом форуме в Давосе станут Олег Сенцов, Давид Арахамия, Андрей Коболев и другие. Об этом сообщается на сайте Украинского дома в Давосе.

22 января в 14:30-15:30 ожидается выступление режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова. С 16:15 до 17:15 в рамках панели "Задача на 50 миллиардов долларов: как бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине" слово будет предоставлено главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и глава правления агрохолдинга МХП Юрию Косюку.

23 января глава "Нафтогаза" Андрей Коболев примет участие в панели "Украина как краеугольный камень: создание интегрированного рынка газа в Европе".

23 января будет показ мод от Оксаны Караванской. А также вечернее мероприятие "Movers-and-Shakers New Ukraine". Специальным гостем на нем будет певица Руслана, она выступит с перфомансом. Также там будут присутствовать замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, депутаты "Слуги народа" Юлия Овчинникова, Святослав Юраш,член Постоянной делегации в ПАСЕ и депутат от "Голоса" Леся Василенко, экс-нардеп Светлана Залищук, глава Transparency International Ukraine Андрей Вишневский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский прибыл на экономический форум в Давос.

Также мы сообщали, что Маркарова и Зеленский сегодня встретятся в Давосе с директором-распорядителем МВФ.