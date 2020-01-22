Неизвестные напали и облили мочой националиста Евгения Строканя, единомышленника фигуранта дела о нападении на журналистов "Шарий.нет" Виталия Регора. Которого недавно тоже облили мочой неизвестные в подъезде собственного дома.

Соответствующее видео опубликовал в своем Телеграм-канале блогер Анатолий Шарий в среду, 22 января.

Как видно на записи, инцидент произошел ночью. Один из нападавших повалил активиста на землю, после чего на него вылили предположительно мочу. Сам Шарий отметил, что решительно осуждает действия нападавших.

Отметим, что в декабре Строкань напал на журналиста "Правового контроля" Сергея Шевчука.

Напомним, что 24 декабря группа поддержки подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко атаковала сразу нескольких представителей прессы. На улице толпа радикалов обступила и прижала к стенке журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Его несколько раз ударили, а Регор плеснул ему на брюки заранее припасенную мочу. Позже выяснилось, что националист Регор раньше нападал с ножом на людей.

Как сообщалось, 31 декабря фигуранта дела о нападении на журналистов Шарий.нет Виталия Регора также облили мочой. При этом он кричал: "Мама, вызывай ментов!".