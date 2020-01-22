В Израиле на полях форума по Холокосту может состояться встреча президентов Украины и России, во время которой Владимир Зеленский может обсудить с Владимиром Путиным вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц. Однако встреча пока не запланирована.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины. Рабочий визит Владимира Зеленского в Израиль состоится 23-24 января. "Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - говорится в сообщении Офиса президента.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - указали в Офисе президента Зеленского.

Напомним, 22 января Владимир Зеленский прибыл на экономический форум в Давос, где встретится с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Также у Зеленского запланированы встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, с представителями бизнеса: с гендиректором компании Cargill (США) Дэвидом МакЛеннаном, главой государственной нефтяной компании Азербайджана "Socar" Ровнагом Абдуллаевым, основателей и главой индийской Adani Group Гаутамом Адани.