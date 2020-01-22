Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил за декабрь 37 322,28 гривен в качестве зарплаты. Оклад Руслана Стефанчука и Елены Кондратюк за прошлый месяц составил - 54 125,4 и 34 614,59 гривен соответственно.

Также председатель и вице-спикеры украинского парламента получили по 76 тысяч 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за период ноябрь-декабрь. Об этом стало известно из ответа аппарата Верховной Рады на запрос издания Українські Новини.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины опубликовал список зарплат глав министерств. За прошлый месяц Вадим Пристайко получил больше всех - 233 893 гривны, при средней зарплате в 62 069 гривен. За ним по величине оклада идет министр юстиции Денис Малюська – ему было выплачено 226 361 гривен за декабрь. В свою очередь Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов за последний месяц прошлого года заработал 222 592 грн.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский получил 208,7 тысяч гривен зарплаты за 2019 год, а зарплата руководителя Офиса Президента Андрея Богдана за прошлый год составила 218,7 тысяч гривен.