Посольство США в Украине направило генпрокурору Руслану Рябошапке директиву с четырмя своими кандидатурами для кадровой комиссии ГПУ по отбору руководящего состава органов прокуратуры. Из письма следует, что эту предшествовала просьба Рябошапки.

Документ, который датируется 12 ноября 2019 года, выложил сегодня в своем Telegram нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

Из письма следует, что посольство США в Украине предоставило Рябошапке, по его просьбе, четыре кандидатуры для кадровой комиссии: Дмитрия Котляра, Михаила Камсиева, Евгения Грушовца и Анну Рожкову. Кстати, лишь один из них - Котляр - вошел в состав комиссии.

Фото: t.me/dubinskypro

Напомним, как Рябошапка в компании американского посла Тейлора рассказывал о реформе Генпрокуратуры.

Также мы писали о том, что в ГПУ решили создать новый орган по очистке прокуратуры.