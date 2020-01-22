Стали известны подробности жуткого убийства двух девушек (19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко), тела которых обнаружили в съемной квартире в Киеве на Подоле 4 января. Хозяйка жилья предполагает, что девочек убили в другом месте, а затем принесли в квартиру. Поскольку, когда она пришла убирать за постояльцами, то никаких следов крови не было. Женщина обнаружила беспорядок и забитый наглухо шкаф на балконе. Это ее обеспокоило, и она вызвала мужа. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Касается каждого".

"Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу: "Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...", - рассказала женщина и добавила, что первой мыслью было то, что это манекен.

"Я выскочила с балкона, муж говорит: "Там еще рука!". Я говорю: "Так потрогай, что там может быть". Он говорит: "Ну, оно мягкое!", - добавила женщина.

В квартире было четыре стакана, четыре окурка, на основании чего можно сделать вывод, что там находились именно четыре человека. Никаких следов или пятен крови нигде не было.

Мать одной из девочек рассказала жуткие подробности о смерти дочери. По ее словам, у девочки была срезана часть кожи на лице и шее, перерезано горло и обнаружено ножевое ранение в сердце.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве арестовали без залога пару подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле.

Также мы сообщали, что земляк президента Зеленского убил на похоронах двоих родственников.