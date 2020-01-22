Заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год составила 208,7 тысяч гривен, а руководителя Офиса президента Андрея Богдана – 218,7 тыс. гривен, что в разы меньше зарплаты министров, полученной перед Новым годом за месяц вместе с премиями и надбавками.

О заплате президента и главы Офиса президента сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Государственного управления делами.

"За период с 20 мая (дня инаугурации) по 31 декабря 2019 года общая сумма начисленной заработной платы президента Украины Зеленского В.А. составляет 208 727 гривен", - говорится в сообщении.

Из этой суммы было выплачено 40 702 гривны налогов и сборов. Соответственно, за время работы президентом в 2019 году Зеленский получил 168 025 гривен зарплаты. С июня ему ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22 540 гривен зарплаты.

В ответе также говорится, что Зеленскому не начислялась так называемая "тринадцатая зарплата" по итогам года. "Выплата годовой премии (вознаграждения по результатам работы) президенту Украины в 2019 году не предусмотрена", - говорится в сообщении.

Зарплата Богдана по итогам года незначительно выше президентской, однако в перерасчете на месяцы руководитель Офиса Президента получает больше главы государства. "Общая сумма начисленной заработной платы руководителю Офиса президента Украины Богдану А.И. в 2019 году составляет 218 747 гривен, из которых выплачены налоги и сборы в сумме 42 656 гривен", - говорится в ответе. Богдан был назначен главой администрации президента на следующий день после инаугурации Зеленского - 21 мая, а 25 июня был переведен в Офис президента.

Зарплату он начал получать только в августе, а три месяца глава Офиса президента работал бесплатно. За август ему было начислено 39 874 гривны зарплаты, сентябрь - 43 184 гривны, октябрь - 39 258 гривен, ноябрь - 46 022 гривны, декабрь - 50 409 гривен. При этом в ноябре Богдан не получил зарплату в Офисе президента. Его зарплата была депонирована – начислена, но не выплачена. Забрал ли он ее в декабре в ответе не уточняется. "Тринадцатая зарплата" по итогам года Богдану, как и Зеленскому, не начислялась.

За время работы президентом Зеленский сменил несколько заместителей Богдана. В среднем заместитель руководителя Офиса президента получал 31 тыс. гривен зарплаты в месяц в 2019 году.

Ранее Кабмин обнародовал полный список с зарплатами министров. Так, самая большая зарплата за декабрь у министра иностранных дел Вадима Пристайко – 233 893 гривны. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заработал 222 592 грн. Зарплата за декабрь министра развития общин и территорий Елена Бабак составила 212 600 грн. Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заработала в декабре 216 783 грн. А министр юстиции Денис Малюська получил за декабрь 226 361 грн.

Напомним, министр образования Анна Новосад пожаловалась, что из-за зарплаты в 36 тысяч гривен не может завести ребенка. Украинцы ее не поняли.