Расшифровка "черных ящиков" пассажирского авиалайнера МАУ, сбитого под Тегераном 8 января, будет производиться в Иране. Об этом заявило правительство страны, передает ТАСС.

Напомним, накануне власти Ирана опубликовали уже второй предварительный отчет о причинах катастрофы украинского лайнера компании МАУ, но без данных "черных ящиков". Как выяснилось, извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются "одними из самых передовых в своем роде в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования, отмечает агентств.

Ранее "Страна" писала о том, что пилотов сбитого в Иране самолета МАУ похоронили в Киеве рядом с разбившимся в 90-х экипажем.

Также мы сообщали, что иранские ракеты на украинский самолет могли навести хакеры Пентагона.