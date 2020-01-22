Министерство финансов Украины анонсировало скорый выпуск десятилетних еврооблигаций. Для того, чтобы это осуществить, руководство ведомства привлекло крупнейшие банковские холдинги США и Европы.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком оборота, деноминированных в евро, по положению S/Правилом 114А", – сообщила пресс-служба Минфина.

В качестве лид-менеджеров для организации выпуска новых облигаций выступят такие банковские холдинги как BNP Paribas, Raiffeisen Bank International и J.P. Morgan.

Напомним, что в июне прошлого года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Тогда спрос на него превысил предложение в 6 раз.

А в ноябре 2019 года еврооблигации на 500 млн долларов сроком на 7 лет разместил НАК "Нафтогаз Украины". Спрос на евробонды "Нафтогаза" в 2,9 раза превысил предложение.