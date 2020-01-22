В День соборности экс-глава Института национальной памяти, нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович заявил, что единение украинцев возможно вокруг конфликтных героев вроде Шухевича и Бандеры, которые активно строили украинское государство. По его словам, именно в конфликтах рождается свобода порабощенных.

Об этом 22 января нардеп написал в Facebook.

Нардеп заявил, что нельзя объединяться с теми, кто ностальгирует по СССР, "шпротам, Оливье и колбасе по 2.20". И не нужно бояться идти с ними на конфликт.

"Соборность - это не просто объединение украинцев, а их объединение вокруг построения украинского по форме (границы) и содержанию (культура) государства.

Пытаясь осуществить такое единение должны осознать, что не все граждане нашей страны его воспринимают.

Должны ли мы, реализуя эту идею, учитывать мнение тех, кто принципиально против нее?

Попытка найти общность с таким взглядами приведет к замедлению, а то и краху реализации идеи.

Поэтому мы не должны бояться единения вокруг "конфликтных" героев (речь о Бандере, Шухевичеи других - Ред.). Ведь именно в конфликтах рождается свобода порабощенных", - написал бывший глава Института национальной памяти.

Фото: facebook.com

Напомним, что Вятровича включили в комитет гуманитарной и информационной политики.

Также экс-главе Нацинститута памяти было стыдно за Зеленского, который едет в Израиль на форум по Холокосту.