Популярный артист Миша Марвин, который выступает под лейблом Black Star (лейбл рэпера Тимати - Ред.), стал жертвой мошенников, когда ехал из Москвы в Украину. По словам певца, для поездки он выбрал вагон СВ, где его напоили снотворным.

Об инциденте, который произошел с ним в поезде "Москва -Одесса" он рассказал в сториз своего Instagram.

"Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре", - написал он. Он также посоветовал тем, кто путешествует по этому маршруту, не покупать в поезде чай и следить за тем, чтобы дверь купе была закрыта.

Ранее в поезде "Киев - Ивано-Франковск" четверо пассажиров избили проводника за просьбу не курить в тамбуре.

Также мы писали, что в Киеве отменили вечерние рейсы восьми городских электричек для безопасности пассажиров.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" отметили пиковую изношенность пригородных электричек. С начала 2019 года в "Укрзализныце" зафиксировали шесть случаев пожаров в пригородном железнодорожном транспорте.