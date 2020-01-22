Стали известны результаты жеребьевки полуфиналистов Нацотбора на Евровидение-2020
Сегодня, 22 января, в результате жеребьевки стали известны полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020. До этого были названы 16 участников музыкального состязания.
Об этом сообщает UA: Суспільне.
Порядок выступлений участников будет таким:
Первый полуфинал (8 февраля)
- Группа [О]
- JERRY HEIL
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- GO-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
Второй полуфинал (15 февраля)
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.
Ранее "Страна" подробно писала об артистах, которые хотят представлять Украину на Евровидении-2020.
Также мы писали о том, что в полуфиналах Нацотбора примут участие 16 участников.
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