Фото: eurovision.de

Сегодня, 22 января, в результате жеребьевки стали известны полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020. До этого были названы 16 участников музыкального состязания.

Об этом сообщает UA: Суспільне.

Порядок выступлений участников будет таким:

Первый полуфинал (8 февраля)

  1. Группа [О]
  2. JERRY HEIL
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Второй полуфинал (15 февраля)

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Ранее "Страна" подробно писала об артистах, которые хотят представлять Украину на Евровидении-2020.

Также мы писали о том, что в полуфиналах Нацотбора примут участие 16 участников.

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