Сегодня, 22 января, в результате жеребьевки стали известны полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020. До этого были названы 16 участников музыкального состязания.

Об этом сообщает UA: Суспільне.

Порядок выступлений участников будет таким:

Первый полуфинал (8 февраля)

Группа [О] JERRY HEIL Katya Chilly KRUTЬ GO-A CLOUDLESS GIO Assol

Второй полуфинал (15 февраля)

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Ранее "Страна" подробно писала об артистах, которые хотят представлять Украину на Евровидении-2020.

Также мы писали о том, что в полуфиналах Нацотбора примут участие 16 участников.