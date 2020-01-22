В расписании рабочих визитов Госсекретаря Соединенных Штатов Майк Помпео снова появился в Киев, куда он собирался прилететь еще 3 января, однако не смог из-за беспорядков в Ираке, где протестующие напали на американское посольство. Теперь глава Госдепа планирует посетить украинскую столицу 30 января.

Сначала ожидается, что Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где пробудет меньше суток, 1-2 февраля полетит из Белоруссии в Нур-Султан, а 2-3 февраля будет в Ташкенте. Об этом сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

По словам издания, информацию о визите Помпео в Белоруссию подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Андрей Шупляк: "Да. подтверждаем визит Помпео в Минск 1 февраля".

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом, дело об импичменте которого сейчас рассматривается Сенатом США.

Также "Страна" сообщала, что Майк Помпео признался в том, что Белый дом, вместе с союзными государствами и партнерами по всему миру, планирует сменить режим в Венесуэле.