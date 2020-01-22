В Днепре два человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки, расположенной на левом берегу. Сообщение о взрыве в жилом доме на улице Софьи Ковалевской поступило правоохранителям 21 января около 19:20. На место сразу вызвали патрульных, газовщиков, медиков скорой помощи. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что взрыв был довольно мощный и взрывной волной вынесло стекла в нескольких квартирах. Полицейские и спасатели помогали медикам выносить двоих пострадавших - парня и девушку. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. У 18-летней пострадавшей открытая черепномозговая травма. А у парня - травматическая ампутация левой руки по локоть.

Как уточнили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра, взрыв случился из-за того, что мужчина решил взорвать на балконе целую партию петард.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что ветеран АТО пришел на работу с гранатой Ф-1 и угрожал ее взорвать.

Также мы сообщали, что в Москве проверяют все станции метро на буквы "А" и "Б" из-за сообщения о взрывчатке.