Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба рассказал причины, по которым Украина больше не хочет создавать таможенный союз с Евросоюзом.

По словам Кулебы, на все - свое время и пока что Украина не готова войти в таможенный союз. Политик объяснил свою мысли в пяти пунктах и сопроводил пост в Facebook картинкой с подписью "не лезьте поперед батька ни в какой таможенный союз":

1. Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно, не отвлекаясь на измены и пессимизм. Но к членству мы должны прийти сильными и эффективными.

2. Членство в ЕС - наша стратегическая цель. А таможенный союз сейчас, именно на этом этапе - это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи и отказываемся.

3. Еще когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы и новое правительство с ними согласилось.

4. На этом этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это выгодно прежде всего украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится украинское государство.

5. Государство в мире должно руководствоваться своими ценностями и выгодой. Наша ценность: Украина - государство-член ЕС. Наша выгода: создание возможностей на пути к членству, что делает нас сильнее для защиты наших ценностей и развития.

Ранее Украина официально подала заявку в Программу расширенных возможностей НАТО.

Также "Страна" сообщала, что Кулеба назвал отмену моратория на экспорт леса-кругляка стратегической целью Кабмина.