Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины в Киеве, прибыл в швейцарский город Давос с визитом, во время которого он примет участие в Международном экономическом форуме в качестве спикера.

Сегодня состоится ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), на котором будет присутствовать украинский президент. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Также ожидается, что президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнес-среды и международных финансовых организаций.

Ранее "Страна" писала, что Министр финансов Украины Оксана Маркарова вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Также мы рассказывали о том, как прошел первый день Давосского форума, на котором уже успели выступить эко-активистка Грета Тунберг и президент США Дональд Трамп.