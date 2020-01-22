В Греции впервые в истории страны президентом избрали женщину. Об этом пишут греческие СМИ.

Уточняется, что сегодня парламент Греции избрал президентом Екатерину Сакелларопулу, которая до этого была главой высшего административного суда страны - Государственного совета. Уже известно, что ее кандидатуру поддержали более 200 депутатов из 300. Этого количества достаточно для избрания, но голосование продолжается.

63-летняя Екатерина Сакелларопулу будет занимать пост президента Греции в течение пяти лет, начиная с 13 марта, когда истечет срок полномочий действующего главы государства Прокописа Павлопулоса.

Стоит отметить, что Греция является парламентской республикой и с 1986 года президент выполняет скорее церемониальные функции. Его избирают в парламенте сроком на 5 лет. При этом срок полномочий может быть продлен в случае войны или если выборы нового президента не будут завершены в назначенные сроки. А полнота политической власти возложена на премьер-министра страны.

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