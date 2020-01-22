Весь мир насторожился из-за нового коронавируса из Китая, из-за которого умерло несколько человек. Вирус вызывает сильную пневмонию, заболевшие уже появились в нескольких других странах.

В самом Китае уже десять умерших. А заболевших китайцев начали снимать с самолетов.

Неотложные меры принимаются по всему миру - отреагировали на опасность и в Украине.

"Страна" вчера подробно рассказывала об этом вирусе и как от него спастись. Однако ситуация разворачивается очень быстро. Публикуем новые подробности о новом загадочном заболевании.

Как распространяется коронавирус

По последним данным, число умерших от вируса в Китае достигло 9 человек, а общее количество зараженных, по официальным данным, составило 440 человек. При этом ученые из Гонконгского университета предполагают, что вирус уже поразил более 1300 человек.

Заболевших новым коронавирусом уже выявили в США, России, Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. В частности, вирус диагностирован в Сиэтле у человека, который ездил в город Ухань в Китае. Его госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе, а в эти выходные были получены положительные результаты анализов на коронавирус.

Еще один случай заболевания был зафиксирован в Тайване. Там заболела 55-летняя женщина, которая также приехала из Ухани. Она находится под наблюдением врачей.

СМИ сообщают о том, что 21 января в Хабаровске была госпитализирована женщина с подозрением на заражение коронавирусом. Она прилетела в Россию из китайского города Харбин. "С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Однако официальные власти пока не подтвердили этот диагноз.

Сейчас эксперты Роспотребнадзора встречают все рейсы с целью проверки пассажиров на заражение вирусом.

Во многих других российских аэропортах пассажиров, прибывающих из Китая, начали проверять с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Однако по этому симптому нельзя отследить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

Российские ученые уже заявили, что разрабатывают экспресс-тест на выявление коронавируса, который будет готов к концу февраля.

Также усилен эпидемиологический контроль за пассажирами в аэропортах в крупнейших американских городах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Серьезная проверка проходит в Австралии, Сингапуре, Таиланде и Южной Корее, Малайзии. В римском аэропорту Фьюмиччино установлены тепловизоры для выявления больных с температурой.

Национальные институты здравоохранения США уже работают над вакциной против нового вируса, однако на разработку лекарства могут уйти месяцы. А на рынке вакцина может появиться только после клинических испытаний, и это как минимум через год.

Всемирная организация здравоохранения инициировала экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости, вызванной неизвестным коронавирусом.

Реакция Минздрава Украины

В Украине случаев заболеваемости китайским коронавирусом пока не выявлено. Однако МОЗ Украины выпустил официальные рекомендации, как избежать заражения.

Специалисты МОЗ советуют соблюдать такие меры при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

· Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

· Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

· Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

· Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская написала в Facebook пост о коронавирусе с подробніми рекомендациями: "Несмотря на то, что многие вопросы эпидемиологии и клиники нового коронавируса (nCoV) пока неясны, CDC рекомендует следующие критерии оценки обследуемых пациентов на возможное инфицирование этим возбудителем:

1) Лихорадка И симптомы поражения нижних дыхательных путей, а также:

- за 14 дней до появления симптомов путешествие из города Ухань (Китай), или

- за 14 дней до появления симптомов тесный контакт с человеком, который болен и обследуется на факт инфицирования вирусом nCoV.

2) Лихорадка ИЛИ симптомы поражения нижних дыхательных путей плюс за 14 дней до появления симптомов тесный контакт с больным с лабораторно подтвержденным случаем nCoV.

Также обращается внимание, что у некоторых пациентов может отсутствовать лихорадка, например, у очень молодых или пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или принимающих жаропонижающие препараты. Клиницисты должны оценивать каждый конкретный случай.

Тесный контакт определяется как:

a) нахождение в пределах приблизительно 2 метров, или в пределах одной комнаты, или в зоне ухода за инфицированным больным в течение длительного периода времени без рекомендуемых средств индивидуальной защиты (например, халаты, перчатки, респиратор N95 одноразовый, защита глаз). Также тесный контакт может включать посещение зоны ожидания или комнаты медицинского обслуживания, где находился больной.

б) прямой контакт с выделениями от больного, инфицированного новым коронавирусом (например, при кашле), находясь без средств индивидуальной защиты.

Данные рекомендации рассчитаны длят пациентов, которые приехали в Ухань 1 декабря 2019 года или позже и заболели в течение 2 недель после отъезда.

Путешественники в Ухань должны:

- избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), в т.ч. на рынках;

- избегать контакта с больными людьми;

- часто мыть руки с мылом и водой (не менее 20 секунд). Использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны;

- в случае развития заболевания в Ухани необходимо избегать походов на улицу и контактов (за исключением обращения к врачу); срочно обратиться за мед.помощью;

- при кашле или чихании прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом (но не руками)".

Что известно о коронавирусе

Впервые о новом вирусе стало известно 31 декабря, когда китайские власти сообщили о первых заболевших. Все они появились в провинции Хубэй, пациенты подхватили вирус на городском рынке морепродуктов. Изначально говорилось, что вирус распространяется от животных и не передается от человека человеку, однако потом выяснилось что это не так, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных.

Эксперты предполагают, что источником вируса были летучие мыши. От них болезнь передалась мелким хищникам, а к людям попала через рынок, где продавали животных.

Вирус передается через дыхательные пути, существует опасность мутаций вируса и его дальнейшего распространения.

Симптомы заражения похожи на признаки ОРВИ или гриппа. Среди основных - повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Также он может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой. Профилактика коронавируса та же, что и при гриппе. Лечение основывается на приеме антибактериальных средства широкого спектра и проходит в инфекционном стационаре.