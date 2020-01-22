В среду состоялось собеседование кандидатов на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (бывший комитет по делам религий).

Всего четверо кандидатов: экс-глава Госкомитета по делам религий Андрей Юраш (его еще называют отцом Томоса для Украины - Ред.), бывший председатель Госкомитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, администратор Киевской духовной академии Сергей Бортник и социолог Киево-Могилянской академии Елена Богдан.

Как сообщают корреспонденты "Страны", Андрей Юраш набрал больше всего баллов - 6,57, Юрий Решетников - 6,29. Елена Богдан - 5,01, Сергей Бортник - 4,72.

Юраш - отец не только Томоса, но и нардепа от "Слуги народа" Святослава Юраша.

По данным "Страны", поддержать Юраша на собеседование пришли идеологи ПЦУ - бывший депутат от "Народного фронта" Виктор Еленский, автор антицерковных законов, лоббист ПЦУ, религиевид Александр Саган и журналисты "5 канала", который принадлежит Петру Порошенко.

Завершающим этапом повторного конкурса станет собеседование с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

"Сегодня я подпишу представление в Кабинет Министров Украины. Их вызовут на собеседование в профильное Министерство – это Министерство культуры, молодежи и спорта", – рассказал председатель конкурсной комиссии Нацагентства по вопросам государственной службы (НАГС) Сергей Сорока.

После этого Бородянский определит, чья кандидатура будет подана в Кабинет министров Украины в качестве победителя конкурса. А далее Кабмин путем голосования будет решать вопрос о назначении на эту должность. В течение недели вопрос должен решиться.

Напомним, в ноябре подобный конкурс уже состоялся, но тогда Юраш его провалил.

Напомним, в отношении Юраша собирались подписи о недопущении кандидата к должности главы Госслужбы по свободе совести, потому что при президенте Порошенко он возглавлял Госкомитет по делам религий и был одним из лоббистов получения Томоса об автокефалии и ПЦУ.

Ранее "Страна" рассказывала, как назначение Юраша на пост главы Госслужбы хотят продавить через сбор подписей. Подписи начали собирать после провала порошенковского чиновника на конкурсе.