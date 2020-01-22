Сегодня в Украине отмечают день Соборности - это 101-я годовщина акта "Злуки", который ненадолго соединил УНР и ЗУНР.

С исторической точки зрения праздник достаточно спорный. Соединение состоялось только на бумаге, в реальности его не было. А Симону Петлюре "злука" была нужна, чтобы за счет сдачи Львова получить поддержку поляков в конфликте с белыми и красными.

Ничего это не помогло, и ЗУНР с УНР по итогу были достаточно быстро ликвидированы. Детальнее эту историческую драму "Страна" разбирала в материале Дно Соборности. Как сто лет назад Акт Злуки довершил развал Украины.

Тем не менее в совеременной Украине "Злуку" сделали одним из главных официальных праздников. А в этом году она заиграла особыми красками.

Президент Владимир Зеленский записал целое видео, в котором повторил свой новогодний тезис, что украинцы должны объединяться, как они сделали это много лет назад.

Это перезапустило полемику о "Злуке" в Сети. Одни настаивают на узко-националистической трактовке этого дня, другие говорят, что объединение украинцев, что в 1919 году, что сейчас, остается лишь на словах.

"Страна" проследила за новыми спорами о дне соборности.

Что говорили Зеленский и Порошенко

Президент назвал "злуку" свершением "вековечных мечтаний" украинцев и сказал, что во всех уголках страны эту новость восприняли с приподнятым настроением.

Что, конечно, лирическая натяжка - это были годы гражданской войны. И "во всех уголках" тогда был полный разброд и шатания: кто за красных, кто за белых или Махно. А кто и вообще сам по себе.

Далее Зе признал, что "Злука" закончилась ничем, и части Украины были заняты большевиками, поляками, румынами, чехами. Интересно, что президент дипломатично избежал слова "оккупировали". Но вывод сделал такой же, как и перед Новым годом: "только вместе мы сильны".

А чтобы нас ничего не разделяло, Зе предложил взять на вооружение ценности, которые разделяются большинством украинцев: свобода, демократия, толерантность, добропорядочность.

Зеленский сказал, что украинцы должны стать "образцом для постсоветского пространства в защите своих прав". Также президент перечислил и другие, по его мнению, качества украинцев: здоровый образ жизни, первенство в науке, соблюдение правил дорожного движения и так далее.

Не совсем ясно, почему для Зеленского эти прекрасные качества - признак именно украинца, а бельгийцам, скажем, на красный свет ездить можно. Но общая мысль президента понятна.

Правда, к его позиции все равно остаются вопросы. В своей речи он, к примеру, призвал уважать права всех национальных меньшинств. Однако на подписи у президента лежит дискриминационный закон о среднем образовании, где с 2020 года уничтожаются русские классы. За этот документ почти полным составом голосовала его фракция.

Если Зеленский подпишет - то станет окончательно понятно, что объединять украинцев он планирует исключительно на вдохновляющих видео.

Петр Порошенко, которые опубликовал свое видео раньше президента, построил всю речь на полемике с ним.

Он снова начал спорить с тезисом "какая разница, чьим именем названа улица, если она освещена и заасфальтирована". И заявил, что разница есть. А Соборность Украины заключается в том, что мы все можем договориться между собой - за исключением тех, кто поднял на Украину оружие.

Начал свою речь экс-президент со стихотворения Шевченко, где сделал намек, что Зеленский "злой человек", который хочет "приспать" Украину и обокрасть, бросив потом в огне.

Порошенко подыграл его однопартиец Владимир Вятрович. Он заявил, что не со всеми украинцами можно объединяться, а лишь с теми, кто готов строить украинскую державу и поддерживать определенную культурную матрицу.

Нардеп заявил, что нельзя объединяться с теми, кто ностальгирует по СССР, "шпротам, Оливье и колбасе по 2.20". И не нужно бояться идти с ними на конфликт.

"Соборность - это не просто объединение украинцев, а их объединение вокруг построения украинского по форме (границы) и содержанию (культура) государства.

Пытаясь осуществить такое единение должны осознать, что не все граждане нашей страны его воспринимают.

Должны ли мы, реализуя эту идею, учитывать мнение тех, кто принципиально против нее?

Попытка найти общность с таким взглядами приведет к замедлению, а то и краху реализации идеи.

Поэтому мы не должны бояться единения вокруг "конфликтных" героев (речь о Бандере, Шухевиче - Ред.). Ведь именно в конфликтах рождается свобода порабощенных", - написал бывший глава Института национальной памяти.

Глава 2

Юрист Елена Лукаш считает, что Украине еще далеко до настоящей соборности: "Соборность – это гармония совместного и уважительного человеческого общежития.

Это когда разность – ценность. Это когда за разность не проклинают и не убивают. Это не принуждение и навязывание, не создание лживого единодушия и единомыслия.

Соборность - это сила, величие и единство во множестве и разнообразии.

Нам до соборности …. очень далеко".

Нардеп Макс Бужанский отметил: "День Соборности, дорогие мои, это когда из Дрогобыча не указывают, что нужно снести Каховскую Тачанку. Всё остальное, профанация".

Он же вспомнил о событиях после Злуки: "Пафосно праздновать 22.01.19, после которого всё рассыпалось, будто карточный домик. И лицемерно плеваться в сторону 17.09.39, когда всё наконец то срослось. Назло кондуктору пойти пешком. Годовщина Злуки, это прекрасно. Как минимум, лишний повод выучить уроки.

Что же до самого события... Очень скоро после него, одна сторона вступила в союз с поляками, вторая с белогвардейцами. Друг друга предупредить забыли. Результат превзошел все ожидания".

О том, что на самом деле произошло после 1919 года, пишет и журналист Алексей Романов: "Сегодня официальный праздник - день соборности Украины. Не все знают, что он означает.

В этот день в 1919 году:

1) Западно-украинская народная республика - ЗУНР - появилась после краха Австро-Венгерской империи, со столицей во Львове;



2) Украинская народная республика - УНР - появилась после краха Российской империи со столицей в Киеве,

- подписали союзный договор ("Акт злуки").

Но уже в июне 1919 года польские войска вытеснили войска ЗУНР за пределы западной Украины на восток - за реку Збруч.

И вообще мало кто в курсе, что 4 декабря 1919 года "Акт злуки" был "денонсирован" правительством ЗУНР (в эмиграции) из-за того, что Симон Петлюра не согласовывал с ними свои действия.

В общем, это праздник недолгого союза Львова и Киева столетней давности. Этот союз закончился пшиком. Никогда такого не было, и вот опять..."

Телеведущий Максим Гольдарб критикует попытки показать, что Украина сегодня едина: "Нет никакой соборности, не говорите чушь, не обманывайте сами себя, это миф. Такой же миф, как и "независимость" Украины сегодня, как "развитие" экономики, как "счастливые" люди, как "Путин нападэ" и "Украина - едына краина".

Мы разные совершенно и эта разность усугублена и вскрыта и по месту разреза посыпана солью.

Мы живем в наборе мифов и, боясь открыть глаза, отметаем очевидную правду: правду войны одних украинцев против других; правду взаимного неприятия духовных, ментальных, исторических ценностей друг друга; правду нарастающей ненависти к насаждаемому насильно языку и чужим, ненавистным большинству украинцев "героям"; правду дикого расслоения общества на ооооочень богатое суперменьшинство и безумно бедное супербольшинство.

Запад не понимает и не слышит восток, а тот ответит взаимностью, причём со всей своей врожденной основательностью и мощью, просто позже.

Для того, чтоб была соборность, единение, одних лозунгов и мифов и похождений с флагами и распевания гимна мало. Никто не поверит уже, машина разрыва запущена несколько лет назад. Нужна воля, государственное мышление и подход для устранения перечисленных факторов, жестокое подавление любых фашиствующих проявлений, а не заигрывание с ними, запуск объединяющей идеи - экономики, как вариант, и немедленное прекращение войны".

Телеведущий Дмитрий Спивак рассуждает о разнице между лозунгами и рельными действиями:

"Нас постепенно приучили жить в атмосфере лозунгов, дат и мифов. Все эти годы нас постоянно призывают объединяться ради победы над врагом. Причем, не важно каким. Будь то коррупция, гололед или внешняя агрессия.

Причем, призывают те, кто в разное время возглавлял эту самую коррупцию, не предотвратил гололед, и во многом способствовал внешней агрессии.

Мы просто сотканы из противоречий. Мы хотим демократии и Свободы, но постоянно ждем очередного Мессию и надеемся на "железную руку", аплодируя цензуре и наступлению на наши свободы. Мы постоянно придумываем и отмечаем какие-то даты и пребываем в атмосфере созданных мифов про наше прошлое. Иногда это выглядит очень парадоксально, но мы не обращаем на это внимание. Не задумываемся просто.

Посудите сами. Мы широко отмечаем День Соборности и единства, но абсолютно уверены, что на Донбассе живут враги и называем их "ватой" и "сепарами". С другой стороны, приверженцев национализма называют "хунтой" и бандеровцами. Да, у нас Разное восприятие и разные гуманитарные ценности. И вместо того, чтобы находить общность, именно эти противоречия используют политики в своих целях, системно ведя к гуманитарному расколу и агрессии.

И где же тут единство? А ведь отмечаем то " Акт Злуки".

Далее. Мы громко празднуем День Конституции, нарушая её ежедневно и не требуя соблюдения основного Закона от власть придержащих. Жонглируем правами и обязанностями, словно в цирке. Трактуем основополагающие аспекты, как хотим. Да и меняем её легко, в зависимости от желания власти и сиюминутной политической целесообразности. И даже не задумываемся об этих противоречиях. Свобода слова. Русский язык. Бесплатная медицина. Социальная страна. Неотвратимость наказания. Недра, принадлежащие народу.Все эти фундаментальные принципы четко прописаны в основном Законе. Но они не работают.

Так ЧТО тогда празднуем и чем гордимся?

Идем дальше. Любая власть пафосно и с помпой говорит о государственной Независимости, при этом постоянно выпрашивая очередные кредиты на Западе, Приемная унизительные для государства условия и практически соглашаясь с внешним управлением. Мы не отдаем себе отчет, в какую кабалу и зависимость от внешних вызовов мы попадаем. Причём, совершенно не важно от кого конкретно мы зависим. Государственной Независимости не бывает, пока ты слаб и уязвим, погряз в коррупции и бюрократии, бедности миллионов и фантастическом богатстве единиц. Так что отмечаем? Юридически закрепленный факт? Но этого недостаточно.

Теневая и не конкурентноспособная экономика и отсутствие современной социальной и гуманитарной политики превращают любое государство в объект международной политики.

Далее. Мы отмечаем День Гимна, не зная его слов и авторов, День местного самоуправления, понятия не имея, как именно это должно функционировать и с удовольствием идем на выборы за "гречку", или вообще не глядя в бюллетени. А еще мы отмечаем День морского флота, не имея, собственно, самого флота...

Так для кого эти праздничные даты? Кому нужны эти мифы? В чем состоит идеологическое воспитание общества? И почему мы настолько парадоксально устроены и так легко поддаемся на пропагандистские информационные штампы?

Флешмоб не может создать реальное ощущение причастности каждого к нерушимости государственных символов. Это, скорее иллюзия. Да и Соборность не бывает лишь на трибуне.

Истинная Соборность и чувство единения должно быть в головах политиков и граждан, а не только в календаре. А этого пока нет".

Юрист Андрей Портнов прокомментировал утренний перфоманс в Киеве в честь Дня соборности.

@В Киеве на мосту Патона ко Дню Соборости образовали живую цепь. "Люди повязали на себя украинские флаги и били в барабаны. Лица многих собравшихся были раскрашены в цвета государственного флага. Люди также держали в руках по два бумажных человечка - синего и желтого цвета. Настроение у собравшихся было приподнятое", - сообщил Укринформ.

Извините, что невовремя, а на работу не пробовали ходить? Сегодня рабочий день".