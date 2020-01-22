Украина достигла договоренностей с МВФ о программе кредитования на три года на 5,5 млрд долларов. Если она будет полностью выполнена, Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова, которая вместе с президентом Владимиром Зеленским встретится в Давосе с директором-распорядителем МВФ, написала в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала министр финансов.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Напомним, что в начале декабря 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда на заседании в феврале. Для этого правительство Украины должно выполнить предварительные меры.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем составляет около 3,9 млрд долларов.

В целом за годы сотрудничества с Фондом Украина получила около 30,98 млрд долларов, а выплатила 24,88 млрд долларов, из которых 3,41 млрд долларов составили проценты.

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Кроме того, МВФ потребовал разрешить продажу земли и не возвращать Приватбанк Коломойскому.