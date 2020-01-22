Руководство АО "Укртрансгаз" (УТГ) заявило о том, что все средства на счетах и все имущество компании было арестовано. Это произошло вследствие действий частного исполнителя, который открыл производство по взысканию средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест".

Таким образом выполняется решение Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут". Данное решение является неправомерным, а действия ЗАО "Укрэнергозбут" и ООО "Финансовой компании "Фин-Инвест" по взысканию мошенническими, заявили в пресс-службе "Укртрансгаза".

В свою очередь УТГ обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой не допустить потерю компанией 2,3 млрд гривен.

"Укртрансгаз" обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона", – говорится в сообщении пресс-службы.

В компании напомнили, что суд своим решением (№ 17/32) от 12 июля 2000 года обязал компанию поставить 305 млн кубометров природного газа потребителям "Укрэнергозбута". Однако в решении не была указана стоимость поставляемого газа. В течение долгого времени "Укрэнергозбут" не требовал взыскания с УТГ, однако уже в 2018 году компания получила дубликат решения Арбитражного суда от 21 марта 2007 года по делу № 17/32. После этого "Укрэнергозбут" продал право требования обязательств УТГ по поставке газа ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест".

9 января этого года Хозяйственный суд Киева направил в "Фин-Инвест" решение об изменении порядка и способа выполнения решения Арбитражного суда от 12 июля 2000 года. Таким образом, вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц было решено взыскать 2,3 млрд грн с УТГ. Любопытно, что данная сумма определена "Укрэнергозбутом" на собственное усмотрениею

В компании напомнили, что с 1 января, после успешно проведенного анбандлинга, "Укртрансгаз" выполняет функции оператора подземных хранилищ природного газа и выполнение нового решения суда может повлечь проблемы с отопительным сезоном в Украине.

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