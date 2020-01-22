В четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин встретятся в Израиле на форуме памяти Холокоста. Это формальный повод, из-за которого в Иерусалим приедут почти 50 мировых лидеров.

Об этом сообщил главный редактор издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале. "В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же еще им встречаться", - написал Алексей Венедиктов.

Безопасность форума в Израиле обеспечат 10 тысяч полицейских.

Как сообщает русская служба ВВС, президент России Владимир Путин примет участие не только в форуме Холокоста, но и встретится на Западном берегу с Махмудом Аббасом, а также откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер. По данным израильских СМИ, Путин пробудет всего один день в связи с отставкой правительства России.

Программа визита президента Украины Владимира Зеленского продлится два дня - 23 и 24 января. Он планирует принять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, провести переговоры с руководством Израиля и встретиться с представителями израильских деловых кругов. За эту поездку главу государства уже раскритиковали в Украине.

Ранее Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых евреев. Он рассказал, что проект включает в себя исторический музей, в нем будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру.