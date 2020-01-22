Украина в этом году выпустит еврооблигации в евро. Министерство финансов Украины начало процесс привлечения внешнего займа. Его объем составит не менее 1 млрд евро.

Как сообщает в среду агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке, первое заимствование намечено осуществить в евро уже в этом году. Собеседник агентства добавил, что в самое ближайшее время ожидается открытие книги заявок.

Как сообщает НВ со ссылкой на свои источники, доходность таких евроблигаций будет порядка 5%, а объем должен быть минимум на 1 млрд евро.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.

Напомним, что в Министерстве финансов отчитались об изменении государственного долга в процентах к ВВП.

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