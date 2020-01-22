Пока в Давосе обсуждают экологию, ООН приняли историческое решение - Комитет ООН по правам человека признал право климатических беженцев на получение убежища. Это открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением.

Об этом пишет Spiegel.

В ООН ранее рассматривали иск жителя тихоокеанского островного государства Кирибати. В 2015 году он с семьей подал ходатайство на предоставление убежища в Новой Зеландии, но получил отказ. После этого он обратился в ООН.

Житель Кирибати утверждал, что повышение уровня моря сделало острова его родного края необитаемыми: площадь для сельского хозяйства уменьшается, а питьевая вода загрязнена соленой водой. Кирибати - бывшая британская колония, разбросанная на многочисленных островах, с населением около 120 тысяч человек. Главный аттол Тарава в некоторых местах шириной менее 300 метров.

Комитет ООН отклонил конкретную жалобу, было доказано, что на Кирибати имеются достаточные механизмы защиты населения. При этом в ООН решили, что проблемы климата могут играть роль в процедурах предоставления убежища.

"Это решение устанавливает новые стандарты, которые могут облегчить успех в будущих заявлениях о предоставлении убежища, связанных с последствиями изменения климата", - заявил один из экспертов комитета ООН Юваль Шани. То есть в будущем климатические беженцы смогут получать убежица, поскольку страны не должны депортировать их, если климатическая ситуация на их родине угрожает их праву на жизнь.

Решение Комитета ООН обязательно для 116 стран, подписавших "Международный пакт о гражданских и политических правах" и признавших право отдельных лиц подавать жалобы на нарушения пакта.

По данным ООН, число людей, вынужденных покидать дома в результате стихийных бедствий, выше тех, кто спасается от вооруженных конфликтов. В этой связи эксперты говорят о неизбежности роста миграционного потока в Европу.

Изменение климата острее всего ощущают в Африке и на Ближнем Востоке. В 2017 году, по данным ООН, климатическими беженцами стали порядка 40 млн человек. Ожидается, что к 2050 году их число увеличится до 250 миллионов.

Напомним, что два острова Индонезии ушли под воду из-за глобального потепления, еще четыре тонут.

Также мы писали, что в Давосе выступила экоактивистка Грета Тунберг. Она раскритиковала мировых лидеров и СМИ за нежелание решать климатические проблемы.