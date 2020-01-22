В столице России опять волна сигналов о минировании объектов. Специалисты проверяют 33 станции метро в Москве, вокзалы, семь судов и храм Христа Спасителя.

Ою этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Все названия станций метро начинаются с буквы "А" или "Б". По данным агентства, также проверяют все московские вокзалы, эвакуированы семь судов. Кроме того, по словам собеседника агентства, поступил сигнал о бомбе в храме Христа Спасителя.

По данным источника ТАСС, сообщение об угрозе получили несколько станций метро, станция "Аникеевка" Московского центрального диаметра (МЦД), одна из станций Московского центрального кольца (МЦК) и Белорусский вокзал.

Напомним, что Москву в начале прошло года примерно в это же время атаковали телефонные террористы.

Также мы писали о том, что в Москве тысячи людей эвакуированы из-за звонков с угрозами взрывов.