В Киеве состоялся процесс над судьей из аннесированного Крыма, который обвинялся в государственной измене. В итоге он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Такое решение принял Святошинский районный суд. Следствием было установлено, что обвиняемый, который является гражданином Украины, в период с марта по ноябрь 2014 года помогал оккупационным властям Российской Федерации. Известно, что он был задействован в создании и функционировании российских органов управления на территории Крыма. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

"Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Святошинский суд признал судью виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал 85-летнего ученого Мехти Логунова, приговоренного к 12 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.

Также "Страна" писала, что в течение 2019 года за преступления против основ национальной и общественной безопасности к различным срокам и видам наказания приговорили 90 человек, включая 24 за госизмену.