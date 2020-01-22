В Украине до сих пор нет закона о государственных символах. Поэтому Верховная Рада Украины разработает соответствующий законопроект о госсимволах Украины, порядке их использования и охраны. Эта задача вписана в план работ парламентариев.

Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, передает телеканал 112 Украина.

Стефанчук отметил, что за 28 лет независимости власть до сих пор не выполнила требование Конституции Украины, которое предусмотрено в ст. 92 (исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов). Поэтому в Украине до сих пор нет закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов украинского государства.

"Эта задача у нас стоит, в том числе, и на эту каденцию ВРУ, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны", - добавил Стефанчук.

Депутатский оргкорпус также поднял государственный флаг Украины возле здания ВРУ по случаю Дня соборности.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Лондон внес украинский герб в список символики экстремистов.

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